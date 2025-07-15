По данным источника, клуб заключит с ним контракт на три года.

Хоккейный клуб «Авангард» достиг договоренности с «Северсталью» о приобретении прав на нападающего Михаила Котляревского, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, права на хоккеиста омский клуб получит взамен на денежную компенсацию команде из Череповца. Стороны планируют заключить трехлетний контракт с игроком.

Напомним, что летом 2019 года тогда еще форвард «Спартака» был пойман за ездой с поддельными правами. Автомобиль хоккеиста был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе Соколиной горы. Сам спортсмен утверждал, что не знал, что его документы поддельные.

Несмотря на это, суд признал его виновным в использовании фальшивого водительского удостоверения, что квалифицируется по ч. 3 ст. 327 УК РФ. В качестве наказания назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Михаил Котляревский начинал минувший сезон в челябинском клубе «Трактор», откуда позже был отправлен в «Северсталь». Ранее в КХЛ он выступал за «Салават Юлаев», «Спартак», «Сочи» и «Адмирал».

В сезоне-2024/25 Котляревский провел 66 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав 33 (18+15) очка при показателе полезности +3. В плей-офф он сыграл пять матчей, забив две шайбы и продемонстрировав показатель полезности +1.

Ранее сообщалось, что контракт форварда с «Северсталью» действителен до 2026 года.