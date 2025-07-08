Его контракт с череповецким клубом действителен до 2026 года.

Нападающий череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» 28-летний Михаил Котляревский близок к переходу в омский «Авангард». Стороны в настоящий момент согласовывают детали возможного обмена, сообщает Metaratings.ru. Контракт Котляревского с «Северсталью» действителен до 2026 года.

Предыдущий сезон игрок начал в челябинском «Тракторе», а затем был обменян в «Северсталь». В КХЛ он также выступал за «Салават Юлаев», «Спартак», «Сочи» и «Адмирал».

В сезоне-2024/25 Котляревский провел 66 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав 33 (18+15) очка при показателе полезности +3. В плей-офф он сыграл пять матчей, забив две шайбы и продемонстрировав показатель полезности +1.

Отметим, что летом 2019 года, тогда еще форвард «Спартака» был пойман за ездой с поддельными правами. Автомобиль хоккеиста был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе Соколиной горы. Сам спортсмен утверждал, что не знал, что его документы поддельные.

Несмотря на это, суд признал его виновным в использовании фальшивого водительского удостоверения, что квалифицируется по ч. 3 ст. 327 УК РФ. В качестве наказания назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.