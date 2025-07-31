В Омской области началась уборочная кампания.

В Омской области началась уборочная кампания. К ней приступили первыми хозяйства из Саргатского, Калачинского, Омского и Русско-Полянского районов. Уборка началась с озимых зерновых культур. Кампания стартовала раньше, чем в прошлом году. Это связано с ранним созреванием хлеба и высокой готовностью сельскохозяйственных предприятий.

– Наши аграрии приступили к уборке озимых с опережением графика и с хорошими показателями урожайности, – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Сейчас аграрии убрали уже более 3,7 тысячи тонн озимой пшеницы при средней урожайности 38,5 центнера с гектара. В Саргатском районе убирают озимую рожь. Уже собрали 245 тонн зерна с 70 гектаров. Урожайность составляет 35 ц/га.

На сегодняшний день уже убрано более 3,7 тысячи тонн озимой пшеницы при средней урожайности 38,5 центнера с гектара. В Саргатском районе началась уборка озимой ржи – собрано 245 тонн зерна с 70 гектаров, урожайность составляет 35 ц/га.

Хорошие результаты показывает Русско-Полянский район. Хозяйства Омской области продолжают готовить технику и инфраструктуру к основной части уборочной кампании.