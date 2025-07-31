В пенсионном фонде назвали даты в августе, когда придут перечисления получателям средств.

В отделении Социального фонда России по Омской области рассказали о графике выплат на август. Так, с 1 августа начинается перечисление детских пособий на счета в банке.

Досрочно, 1 августа (в связи с выходным днем 3 августа), семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и другие выплаты за июль.

5 августа «упадут» на банковские счета ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

7-8 августа произойдет пополнение счетов получателям пособий по уходу за детьми до 1,5 года работающим омичам.

Также в связи с выходными днями досрочно, 8 и 15 августа, состоится зачисление пенсий и ряда других выплат в банки. 21 августа пенсии будут перечислены по графику.