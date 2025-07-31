По мнению Зухры Павловой, поможет быстрая ходьба.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о пользе ходьбы. Согласно последним исследованиям, всего 15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти почти на 20%. При этом даже более 3 часов медленных прогулок ежедневно дают едва заметный эффект. Они снижают риск смерти всего на 4%.

Врач уточнила, что быстрая ходьба оказалась полезна даже для людей с хроническими заболеваниями. Этот вид активности защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к смерти.

- Это хорошая новость для всех, кто не может себе позволить долгие прогулки: не обязательно «выгуливать» 10 000 шагов, чтобы получить пользу. Даже три блока по 10 минут быстрой ходьбы в день — уже вклад в здоровье и долголетие, — добавила врач.

Под «быстрой» ходьбой понимается примерно 100−129 шагов в минуту. Это соответствует скорости 4,5−6 км/ч. Если при ходьбе уже хочется чуть глубже дышать, но при этом вы можете говорить — это ваш темп.