Их похоронят в один день, но в разных селах региона.

Завтра, 30 июля, в Омской области простятся с пятью погибшими участниками специальной военной операции. Двое из них из Усть-Ишимского района, двое – из Тюкалинского и один – из Знаменского.

30-летний младший сержант Андрей Прошкин из поселка Аксеново Усть-Ишимского района погиб 1 июля. О нем в администрации района сообщили, что он проходил срочную службу с 2012 по 2013 год. После этого работал водителем автокрана вахтовым методом. Контракт он заключил в марте 2022 года. Службу проходил в звании командира отделения, командира боевой машины.

39-летний Вячеслав Яроцкий из Знаменки погиб 8 апреля. Это все, что сообщили о военнослужащем в местной администрации.

Уроженца села Уленкуль Большереченского района 36-летнего Рустама Рашитова мобилизовали осенью 2022 года. Он проходил службу в противотанковом артиллерийском взводе, в звании сержанта. Погиб 9 декабря 2024 года. До спецоперации Рустам Рашитов был мастером столярного и мебельного производства и монтажником технологических трубопроводов. В 2016 году с женой переехал в Усть-Ишим.

В тот же день в селе Сажино Тюкалинского района простятся с младшим сержантом мотострелкового полка Евгением Люндышевым.