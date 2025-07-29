Омск-Информ
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·Общество

Сообщается, что Руслан Файзиев погиб, выполняя боевые задачи.

В администрации Тюкалинского района Омской области рассказали, что завтра, 30 июля, в 12 часов на кладбище в селе Сажино простятся с участником спецоперации Русланом Файзуллиным.

Уточняется, что боец проходил службу в зоне СВО в звании гвардии рядового мотострелкового батальона.

– Проявив стойкость и мужество, верный присяге Руслан Камильевич погиб, выполняя боевые задачи, – говорится в заявлении.

Других подробностей биографии героя не приводится.

·Общество

Сообщается, что Руслан Файзиев погиб, выполняя боевые задачи.

В администрации Тюкалинского района Омской области рассказали, что завтра, 30 июля, в 12 часов на кладбище в селе Сажино простятся с участником спецоперации Русланом Файзуллиным.

Уточняется, что боец проходил службу в зоне СВО в звании гвардии рядового мотострелкового батальона.

– Проявив стойкость и мужество, верный присяге Руслан Камильевич погиб, выполняя боевые задачи, – говорится в заявлении.

Других подробностей биографии героя не приводится.