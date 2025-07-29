Ребенка не видели с самого утра.

В Омске пропал 13-летний Антон Танцура. Как сообщает поисковый отряд «Доброспас-Омск», сегодня около 11:00 он вышел из дома на улице Барнаульской и не вернулся. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. Когда он уходил, то был одет в темную футболку, темные штаны и черные кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.