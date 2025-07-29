Омск-Информ
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·Спорт

Он отметил, что здесь люди живут хоккеем.
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев сравнил Омск с канадским Торонто по количеству хоккейных болельщиков. Об этом сообщает «Советский спорт».
– Я не понаслышке знаю, что Омск – это город примерно как Торонто в Канаде, где весь город живет командой. Неважно, в каком ты районе, все знают команду, все болеют за нее. Для них команда значит намного больше, чем для нас. Люди ходят на матчи с детства, для них это намного больше, чем игра, – отметил Пономарев.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Василий Пономарев играл в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» и в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». С «Авангардом» он заключил контракт на ближайшие три года.
Андрей Андреев
·Спорт

Он отметил, что здесь люди живут хоккеем.
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев сравнил Омск с канадским Торонто по количеству хоккейных болельщиков. Об этом сообщает «Советский спорт».
– Я не понаслышке знаю, что Омск – это город примерно как Торонто в Канаде, где весь город живет командой. Неважно, в каком ты районе, все знают команду, все болеют за нее. Для них команда значит намного больше, чем для нас. Люди ходят на матчи с детства, для них это намного больше, чем игра, – отметил Пономарев.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Василий Пономарев играл в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» и в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». С «Авангардом» он заключил контракт на ближайшие три года.
Андрей Андреев