Омск-Информ
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·Общество

Под охрану взяли двухэтажку на улице Полосухина.
Сегодня, 29 июля, министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении предмета охраны нового объекта культурного наследия регионального значения. Здание 1910 года постройки располагается по адресу Полосухина, 86. Это «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров».
Охране теперь подлежат как композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, так и конструктивные элементы его интерьеров, например, своды «Монье».
Отметим, что в прошлом году Трофимов уже утвердил предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров». Под охрану взяли дом № 102 на улице Полосухина, построенный в 1912 году.
Андрей Андреев
·Общество

Под охрану взяли двухэтажку на улице Полосухина.
Сегодня, 29 июля, министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении предмета охраны нового объекта культурного наследия регионального значения. Здание 1910 года постройки располагается по адресу Полосухина, 86. Это «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров».
Охране теперь подлежат как композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, так и конструктивные элементы его интерьеров, например, своды «Монье».
Отметим, что в прошлом году Трофимов уже утвердил предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров». Под охрану взяли дом № 102 на улице Полосухина, построенный в 1912 году.
Андрей Андреев