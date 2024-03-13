Минкульт подробно прописал, какие части дома на улице Спартаковской, где когда-то жил первый секретарь Омского обкома КПСС, подлежат охране.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ, согласно которому утвердил предмет охраны дома на улице Спартаковской, 13. В этом доме 1953 года постройки когда-то жил первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин.
В документе, который появился на портале правовой информации, подробно описываются, какие части этого дома подлежат охране. Это фасады здания, лестницы, фундамент, гербовый щит с датой строительства и многое другое.
Другим своим приказом Юрий Трофимов утвердил предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров». Этот дом построен в 1912 году и находится по адресу: ул. Полосухина, 102, в 16-м Военном городке.