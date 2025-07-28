В Омске завершилась ежегодная выставка-ярмарка.

В выставочном парке на проспекте Королева завершила свою работу 21-я ежегодная Сибирская агротехническая выставка-ярмарка. В течение четырех дней на «АгроОмске» работал мобильный стенд Россельхозбанка.

Там посетители выставки узнавали о выгодных предложениях по вкладам и другим банковским продуктам. Также они получили профессиональную консультацию по другим интересующим вопросам.

– Благодаря участию в мероприятии нам удалось провести большое количество встреч и консультаций с нашими действующими и потенциальными клиентами, а также гармонично интегрироваться в деловую часть «АгроОмска», – сказал заместитель директора Омского филиала Россельхозбанка Сергей Золотарев. – Благодаря постоянному интересу омичей и гостей города к данному событию, мы ежегодно отмечаем эффективность и большой потенциал данного формата.

Специалисты банка приняли участие в деловой программе выставки. В ходе работы профессиональных площадок в пресс-центре состоялись тематические выступления спикеров банка.

24 июля во время семинара «День аграрного финансиста» заместитель начальника отдела по работе с клиентами микробизнеса Омского филиала Россельхозбанка Галина Кудрина рассказала собравшимся об упрощенных программах кредитования сельскохозяйственных производителей.

25 июля в ходе семинара «Комплексное развитие сельских территорий» выступил Сергей Золотарев, который провел презентацию о новых возможностях улучшения жилищных условий с помощью программы «Сельская ипотека».

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