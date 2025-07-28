Авария вызвала задержки железнодорожного транспорта.

Сегодня около 11:00 на железнодорожном переезде станции Любовка в Нововаршавском районе Омской области случилось ДТП. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем «Газель», который выехал на переезд на красный свет.

Грузовик сильно пострадал, но поезд устоял на рельсах. В движении поездов из-за аварии произошли задержки в пределах 1 часа.

Пострадал ли водитель грузовика, не сообщается. Омская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах и причинах столкновения.