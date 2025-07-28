Омск-Информ
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·Происшествия

Авария вызвала задержки железнодорожного транспорта.
Сегодня около 11:00 на железнодорожном переезде станции Любовка в Нововаршавском районе Омской области случилось ДТП. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем «Газель», который выехал на переезд на красный свет.
Грузовик сильно пострадал, но поезд устоял на рельсах. В движении поездов из-за аварии произошли задержки в пределах 1 часа.
Пострадал ли водитель грузовика, не сообщается. Омская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах и причинах столкновения.
1017Андрей Андреев
·Происшествия

Авария вызвала задержки железнодорожного транспорта.
Сегодня около 11:00 на железнодорожном переезде станции Любовка в Нововаршавском районе Омской области случилось ДТП. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем «Газель», который выехал на переезд на красный свет.
Грузовик сильно пострадал, но поезд устоял на рельсах. В движении поездов из-за аварии произошли задержки в пределах 1 часа.
Пострадал ли водитель грузовика, не сообщается. Омская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах и причинах столкновения.
1017Андрей Андреев