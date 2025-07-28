Омск-Информ
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·Авто

Ограничения начнут действовать через три недели.
С 15 августа омским автомобилистам запретят парковку на улице Суворова. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» установят по нечетной стороне около остановки «Больница» и домов № 95 и 93.
– Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций из-за несанкционированной остановки и стоянки машин, – сообщили в мэрии.
Машины нарушителей будут увозить на специализированную стоянку. Водителям также грозят штрафы.
Напомним, 11 июля на улице Суворова попал в ДТП автобус № 125. Около дома № 93 он не выдержал боковой интервал и протаранил припаркованный на обочине автовоз Renault. В результате пострадали шесть пассажиров автобуса.
1050Андрей Андреев
·Авто

Ограничения начнут действовать через три недели.
С 15 августа омским автомобилистам запретят парковку на улице Суворова. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» установят по нечетной стороне около остановки «Больница» и домов № 95 и 93.
– Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций из-за несанкционированной остановки и стоянки машин, – сообщили в мэрии.
Машины нарушителей будут увозить на специализированную стоянку. Водителям также грозят штрафы.
Напомним, 11 июля на улице Суворова попал в ДТП автобус № 125. Около дома № 93 он не выдержал боковой интервал и протаранил припаркованный на обочине автовоз Renault. В результате пострадали шесть пассажиров автобуса.
1050Андрей Андреев