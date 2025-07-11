Как и несколько дней, авария произошла на Левобережье. И вновь пострадали 6 человек.

Сегодня, 11 июля, около 15:40 часов на Левобережье Омска случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Как и несколько дней назад, в аварию попал автобус 125-го маршрута. И снова в ДТП пострадали 6 человек.

Как сообщили в полиции, у дома № 93 по улице Суворова 62-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» не выдержал боковой интервал и протаранил припаркованный на обочине автовоз «Рено».

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса, в том числе двоим детям, 2009 и 2020 гг. р. В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров, – отметили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка прокуратуры. Надзорное ведомство даст оценку действиям водителя автобуса. Как заявил мэр Омска Сергей Шелест, на пассажирском предприятии № 8 будет проведена служебная проверка.

Два дня назад, 9 июля, на Исилькульском тракте, в районе улицы 22 Декабря, попал в аварию другой автобус 125-го маршрута. В пассажирский ПАЗ въехала фура, водитель которой нарушила Правила дорожного движения. Так же, как и сегодня, в том ДТП пострадали 6 человек.