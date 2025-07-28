Мужчина столкнулся сразу с двумя автомобилями.

Вчера около 20:10 на трассе Челябинск – Омск – Новосибирск в Омске случилось ДТП. По предварительным данным полиции, 25-летняя женщина на автомобиле Nissan Bluebird ехала от Машиностроительной в сторону Воровского и сбила 53-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. Велосипедиста отбросило на Nissan X-Trail.

В результате мужчина погиб. В обстоятельствах и причинах аварии продолжают разбираться полицейские.

Отметим, что аварии в Омской области происходят не только с велосипедистами, но и с мотоциклистами. С начала года произошло 117 таких ДТП. Пострадали 135 человек (в том числе 8 детей), 3 погибли.