Отключения планируются уже на этой неделе.

На этой неделе Омский водоканал снова запланировал ремонт сетей. В связи с этим некоторым горожанам отключат холодную воду.

Отключения 29 июля с 10:00 до 24:00:

Лесная, 1;

Спортивная, 20, 23, 25, 14/2;

Сиреневая, 12, 12а, 41;

Энергетиков, 3, 4, 5, 6, 7, 10;

Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Смирновская, 5, 9, 15, 17, 19;

Первомайская, 1, 2, 3, 5, 5а, 7;

Зеленая, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 22;

Юбилейная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16;

Комсомольская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17;

Госплемстанция, 18, 24, 23, 25;

Дорожная, 18, к. 1; 18, к. 2.

Без воды также останется частный сектор на улицах Дорожной, 1-й Дорожной и 2-й Дорожной. Отключения планируются и в садовых товариществах «Здоровье» и «Любитель-3».

Отключения 30 июля с 10:00 до 20:00:

Карла Маркса, 31, 15/1, 29, 15, 11;. Пушкина, 110, 97, 99, 76, 72, 67, 67/2, 74, 63, 63/а, 74/4;. Полковая, 28, 37; Маршала Жукова, 72/1; 74, к. 1; 74, к. 2; Масленникова, 9, 9а, 9б, 9в, 26, 28, 26/1а, 11; . Чокана Валиханова, 18, 19, 16, 17; Съездовская, 29/2, 32, 34, 31, 29; к. 3;. Красных Зорь, 2.

Машину с питьевой водой установят по адресу: Масленикова, 9а.

С 11:00 до 19:00 воды не будет в частных домах на улице 1-я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30.