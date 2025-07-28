Омск-Информ
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·Общество

Срок, который отвели на это, истек четыре года назад.
Прокуратура обратилась в суд с требованием к мэрии Омска расселить дом по адресу: 6-я Западная, 5. Двухэтажку барачного типа признали аварийной еще в 2018 году. Срок расселения установили до 2021 года.
– Однако до сих пор мероприятия по расселению граждан департаментом жилищной политики администрации Омска не осуществлялись. Дальнейшее проживание в указанном доме может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, – сообщили в прокуратуре.
В итоге суд обязал чиновников расселить дом.
Андрей Андреев
·Общество

Срок, который отвели на это, истек четыре года назад.
Прокуратура обратилась в суд с требованием к мэрии Омска расселить дом по адресу: 6-я Западная, 5. Двухэтажку барачного типа признали аварийной еще в 2018 году. Срок расселения установили до 2021 года.
– Однако до сих пор мероприятия по расселению граждан департаментом жилищной политики администрации Омска не осуществлялись. Дальнейшее проживание в указанном доме может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, – сообщили в прокуратуре.
В итоге суд обязал чиновников расселить дом.
Андрей Андреев