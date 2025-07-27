Средний показатель по региону составил 90,9 балла из 100 максимально возможных.
В Омской области подвели итоги оценки качества условий оказания медуслуг в центральных районных больницах за 2024 год. В рейтинг вошли 32 ЦРБ.
Ключевых критериев оценки было пять: открытость и доступность информации, комфорт и доступность для инвалидов, а также доброжелательность медперсонала и удовлетворенность условиями оказания услуг. Средний показатель по региону составил 90,9 балла из 100 максимальных, об этом пишет «СуперОмск»
Топ-5 с высокими баллами:
- БУЗОО «Седельниковская ЦРБ» – 98,16 балла.
- БУЗОО «Знаменская ЦРБ» – 98,02 балла.
- БУЗОО «Колосовская ЦРБ» – 96,81 балла.
- БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ» – 96,42 балла.
- БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ» – 96,36 балла.
Топ-5 с низкими баллами:
- БУЗОО «Таврическая ЦРБ» – 72,05 балла.
- БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» – 76,04 балла.
- БУЗОО «Азовская ЦРБ» – 79,27 балла.
- БУЗОО «Саргатская ЦРБ» – 82,72 балла.
- БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ» – 83,65 балла.