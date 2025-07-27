Омскстат ко Дню торговли подвел итоги работы отрасли.

У специалистов, занимающихся оптовой торговлей информационным и коммуникационным оборудованием, самые высокие зарплаты. В месяц они получают 93,9 тыс. руб., когда как в целом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляет 65,4 тыс. руб.

На втором месте зарплаты в торговле автотранспортными средствами – 73,2 тыс. руб., на третьем – в розничной торговле на рынке и в НТО – 70,5 тыс. руб. Меньше всех получают продавцы мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей – 26,8 тыс. руб.

Всего, по данным Омскстата, в сфере торговли работает почти 50 тыс. человек, что составляет 11 % от всей численности работающего населения.

Оборот розничной торговли в Омской области достиг 548 млрд, в оптовой сфере – 878 млрд руб.