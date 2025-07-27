Монумент основоположнику отечественной хоккейной школы отлит по заказу «Карелин-Фонда».

В Омске на территории спортивного комплекса «Сибирский Нефтяник» перед Ледовым дворцом имени Евгения Шастина открыли памятник легендарному тренеру Анатолию Тарасову. Расположенный перед катком сквер теперь будет носить имя Тарасова.

Памятник отлит из бронзы благотворительным фондом «Карелин-Фонд», на средства жителей Омской области и других регионов страны. Дочь Анатолия Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова,поблагодарила омичей за памятник ее отцу.

– Я благодарна Омску за эту инициативу с памятником, это дань памяти, – сказала Тарасова в комментарии «Советскому спорту». – Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте, а великих нужно помнить всегда.

Под руководством Тарасова на постах старшего тренера, а затем второго тренера сборная СССР становилась четыре раза призером и чемпионом Олимпийских игр, неоднократно выигрывала чемпионаты мира и Европы. Его считают основоположником отечественной хоккейной школы и создателем детского хоккейного турнира «Золотая шайба» – кузнице великих спортсменов, откуда вышел и мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Евгений Шастин.