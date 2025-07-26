Победителя аукциона объявят 5 августа.
В Омске стартовал конкурс на поставку дорожных знаков, объявленный мэрией. Информация доступна на портале госзакупок.
Исполнитель контракта должен обеспечить поставку 1010 дорожных знаков, включая приоритетные, запрещающие и предупреждающие, а также крепёжные хомуты для установки.
Городу в первую очередь требуются знаки «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости», «Главная дорога» и «Уступите дорогу». Также актуальны знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума».
Начальная цена контракта – 2,4 млн рублей. Победитель аукциона должен будет поставить знаки и крепления в срок до 20 рабочих дней с даты заключения соглашения. Приём заявок на участие открыт до 1 августа, победителя объявят 5 августа 2025 года.