Омск-Информ
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·Общество

Победителя аукциона объявят 5 августа.

В Омске стартовал конкурс на поставку дорожных знаков, объявленный мэрией. Информация доступна на портале госзакупок. 

Исполнитель контракта должен обеспечить поставку 1010 дорожных знаков, включая приоритетные, запрещающие и предупреждающие, а также крепёжные хомуты для установки. 

Городу в первую очередь требуются знаки «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости», «Главная дорога» и «Уступите дорогу». Также актуальны знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Начальная цена контракта – 2,4 млн рублей. Победитель аукциона должен будет поставить знаки и крепления в срок до 20 рабочих дней с даты заключения соглашения. Приём заявок на участие открыт до 1 августа, победителя объявят 5 августа 2025 года.

Алексей Новиков
·Общество

Победителя аукциона объявят 5 августа.

В Омске стартовал конкурс на поставку дорожных знаков, объявленный мэрией. Информация доступна на портале госзакупок. 

Исполнитель контракта должен обеспечить поставку 1010 дорожных знаков, включая приоритетные, запрещающие и предупреждающие, а также крепёжные хомуты для установки. 

Городу в первую очередь требуются знаки «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости», «Главная дорога» и «Уступите дорогу». Также актуальны знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Начальная цена контракта – 2,4 млн рублей. Победитель аукциона должен будет поставить знаки и крепления в срок до 20 рабочих дней с даты заключения соглашения. Приём заявок на участие открыт до 1 августа, победителя объявят 5 августа 2025 года.

Алексей Новиков