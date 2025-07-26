После отказа тренера агент начал искать для форварда новые варианты.

Агент бывшего форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев рассказал, что Ги Буше отказался встретиться с хоккеистом, несмотря на просьбы руководства клуба.

Ранее генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале сообщил, что клуб предлагал Ткачеву отправиться в Канаду для встречи с Буше, однако агент считал, что эта встреча не принесет результата.

– Я уверен, что это было не нужно. Обычно тренер сам ищет подход к ведущим игрокам. Мы уже пошли навстречу: письмо, которое он писал, – его составлял клуб, мы переделывали его, чтобы не выглядело, будто Владимир унижается перед тренером. Со своей стороны Ткачев сделал всё возможное, чтобы остаться в команде. Но, к сожалению, в России рулит канадец – это просто смешно, – заявил Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Агент также отметил, что в условиях сложностей с международными поездками предложение съездить в Канаду казалось ему нелогичным.

– Когда у меня спросили, есть ли у него канадская виза, я ответил: «Вы что, хотите отправить его играть в НХЛ?». Они сказали, что нет. Я вообще подумал, что шутят. Когда сезон подходил к концу, Буше и Ткачёв были в Омске, я предложил устроить им встречу. Но тренер отказался. Не надо было никуда лететь, достаточно было просто подойти в раздевалку, где Ткачёв его ждал и зря прождал, – подчеркнул агент.

Кроме того, Бабаев попросил организовать встречу хоккеиста и тренера в Омске, но она так и не состоялась. По словам агента, после окончания плей-офф тренер дал понять, что Ткачёв ему не нужен. Зная это, он начал рассматривать варианты для игрока в других командах.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры Владимира Ткачева с магнитогорским «Металлургом» находятся на финальной стадии.