Омск-Информ
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·Спорт

После отказа тренера агент начал искать для форварда новые варианты.

Агент бывшего форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев рассказал, что Ги Буше отказался встретиться с хоккеистом, несмотря на просьбы руководства клуба.

Ранее генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале сообщил, что клуб предлагал Ткачеву отправиться в Канаду для встречи с Буше, однако агент считал, что эта встреча не принесет результата.

– Я уверен, что это было не нужно. Обычно тренер сам ищет подход к ведущим игрокам. Мы уже пошли навстречу: письмо, которое он писал, – его составлял клуб, мы переделывали его, чтобы не выглядело, будто Владимир унижается перед тренером. Со своей стороны Ткачев сделал всё возможное, чтобы остаться в команде. Но, к сожалению, в России рулит канадец – это просто смешно, – заявил Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Агент также отметил, что в условиях сложностей с международными поездками предложение съездить в Канаду казалось ему нелогичным.

– Когда у меня спросили, есть ли у него канадская виза, я ответил: «Вы что, хотите отправить его играть в НХЛ?». Они сказали, что нет. Я вообще подумал, что шутят. Когда сезон подходил к концу, Буше и Ткачёв были в Омске, я предложил устроить им встречу. Но тренер отказался. Не надо было никуда лететь, достаточно было просто подойти в раздевалку, где Ткачёв его ждал и зря прождал, – подчеркнул агент.

Кроме того, Бабаев попросил организовать встречу хоккеиста и тренера в Омске, но она так и не состоялась. По словам агента, после окончания плей-офф тренер дал понять, что Ткачёв ему не нужен. Зная это, он начал рассматривать варианты для игрока в других командах.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры Владимира Ткачева с магнитогорским «Металлургом» находятся на финальной стадии.

Алексей Новиков
·Спорт

После отказа тренера агент начал искать для форварда новые варианты.

Агент бывшего форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев рассказал, что Ги Буше отказался встретиться с хоккеистом, несмотря на просьбы руководства клуба.

Ранее генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале сообщил, что клуб предлагал Ткачеву отправиться в Канаду для встречи с Буше, однако агент считал, что эта встреча не принесет результата.

– Я уверен, что это было не нужно. Обычно тренер сам ищет подход к ведущим игрокам. Мы уже пошли навстречу: письмо, которое он писал, – его составлял клуб, мы переделывали его, чтобы не выглядело, будто Владимир унижается перед тренером. Со своей стороны Ткачев сделал всё возможное, чтобы остаться в команде. Но, к сожалению, в России рулит канадец – это просто смешно, – заявил Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Агент также отметил, что в условиях сложностей с международными поездками предложение съездить в Канаду казалось ему нелогичным.

– Когда у меня спросили, есть ли у него канадская виза, я ответил: «Вы что, хотите отправить его играть в НХЛ?». Они сказали, что нет. Я вообще подумал, что шутят. Когда сезон подходил к концу, Буше и Ткачёв были в Омске, я предложил устроить им встречу. Но тренер отказался. Не надо было никуда лететь, достаточно было просто подойти в раздевалку, где Ткачёв его ждал и зря прождал, – подчеркнул агент.

Кроме того, Бабаев попросил организовать встречу хоккеиста и тренера в Омске, но она так и не состоялась. По словам агента, после окончания плей-офф тренер дал понять, что Ткачёв ему не нужен. Зная это, он начал рассматривать варианты для игрока в других командах.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры Владимира Ткачева с магнитогорским «Металлургом» находятся на финальной стадии.

Алексей Новиков