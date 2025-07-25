Агент игрока отметил полную поддержку со стороны владельца клуба и тренерского штаба.
Агент экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева рассказал о деталях переговоров с магнитогорским «Металлургом». Шуми Бабаев заявил, что сейчас стороны находятся на финальной стадии.
– Да, он максимально склоняется к этому варианту, – рассказал представитель игрока «РБ Спорт».
Агент добавил, что владелец клуба Виктор Рашников лично выразил желание видеть Ткачева в составе «Металлурга».
– Плюс тренер, генеральный менеджер – все руководство заинтересовано. Нет ни одного человека, который хотя бы на один грамм сомневался, что он им нужен. Это то, что нам было очень важно, – подытожил Бабаев.
Ранее источники сообщали, что интерес к форварду проявляют «Ак Барс», ЦСКА, «Автомобилист» и «Трактор». Одним из первых официальное предложение направило нижегородское «Торпедо».
При этом агент игрока не исключал, что продолжение карьеры его клиента может произойти и за пределами КХЛ.