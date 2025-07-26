Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Работы предстоит выполнить за 17 дней.

Комбинат специальных услуг объявил тендер на выбор подрядчика для удаления деревьев и вывоза порубочных остатков с территории Старо-Северного кладбища на улице Орджоникидзе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Победителю торгов необходимо будет завершить работы в течение 17 дней с момента подписания договора.

В документации не уточняется общее количество деревьев, подлежащих сносу.

Стартовая стоимость контракта составляет 1 миллион рублей.

Алексей Новиков
·Общество

Работы предстоит выполнить за 17 дней.

Комбинат специальных услуг объявил тендер на выбор подрядчика для удаления деревьев и вывоза порубочных остатков с территории Старо-Северного кладбища на улице Орджоникидзе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Победителю торгов необходимо будет завершить работы в течение 17 дней с момента подписания договора.

В документации не уточняется общее количество деревьев, подлежащих сносу.

Стартовая стоимость контракта составляет 1 миллион рублей.

Алексей Новиков