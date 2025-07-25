Омск-Информ
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·Общество

Плановые работы пройдут с 28 июля по 3 августа. 
Российская телевизионная и радиовещательная сеть уведомила граждан Омской области о возможных краткосрочных отключениях теле- и радиосигнала с 28 июля по 3 августа.
Планируются технические работы, которые могут привести к временной потере вещания в некоторых населенных пунктах:
  • 29 июля, Цветнополье: прекращение трансляции каналов РТРС-1, РТРС-2 с 11:00 до 17:00.
  • 30 июля, Цветково: перерыв в вещании каналов РТРС-1, РТРС-2 с 11:00 до 17:00.
  • 31 июля, Одесское: временное отключение телеканалов РТРС-1, РТРС-2 и радиостанции «Радио России» с 9:00 до 15:00.
Работы носят планово-профилактический характер и направлены на поддержание качественного вещания. Некоторые процедуры могут быть отменены либо перенесены в зависимости от погодных условий.
Мария Филимонова
·Общество

Плановые работы пройдут с 28 июля по 3 августа. 
Российская телевизионная и радиовещательная сеть уведомила граждан Омской области о возможных краткосрочных отключениях теле- и радиосигнала с 28 июля по 3 августа.
Планируются технические работы, которые могут привести к временной потере вещания в некоторых населенных пунктах:
  • 29 июля, Цветнополье: прекращение трансляции каналов РТРС-1, РТРС-2 с 11:00 до 17:00.
  • 30 июля, Цветково: перерыв в вещании каналов РТРС-1, РТРС-2 с 11:00 до 17:00.
  • 31 июля, Одесское: временное отключение телеканалов РТРС-1, РТРС-2 и радиостанции «Радио России» с 9:00 до 15:00.
Работы носят планово-профилактический характер и направлены на поддержание качественного вещания. Некоторые процедуры могут быть отменены либо перенесены в зависимости от погодных условий.
Мария Филимонова