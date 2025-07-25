Транспорт будет работать на троллейбусном маршруте № 4.
Новый электробус марки «Сириус» поступил в Омск для прохождения испытаний на городских дорогах. Машине предстоит практически двухмесячная эксплуатация на популярном троллейбусном маршруте № 4, соединяющем железнодорожный вокзал и нефтезавод.
Управлять электробусом будут опытные водители высшей категории, имеющие водительский стаж более 15 лет. Транспорт оснащен просторным салоном с удобствами для пассажиров. В салоне находится 31 пассажирское кресло, а общая вместимость достигает 89 человек. Электробус отличается низким уровнем пола, отсутствием шума, мягким ходом и наличием оборудования для перевозки маломобильных граждан.
Технические характеристики позволяют машине эффективно функционировать при температурах от –40 до +40 градусов. Один заряд аккумулятора обеспечивает пробег до 250 километров, благодаря чему достаточно ночной зарядки раз в сутки.
Окончательное введение электробуса в регулярную эксплуатацию произойдет после освоения технической документации водителями и специалистами технического обслуживания. Стоимость нового транспортного средства отечественного производства оценивается приблизительно в 38 млн рублей.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в ближайшие годы в регионы поступят 40 тыс. экологичных автобусов, троллейбусов и электробусов.