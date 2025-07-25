Платить его будут те, кто скрывает адрес своей прописки.

С 2025 года водителям в России грозят штрафы, если они не уведомят ГИБДД о смене прописки. Сделать это необходимо в течение 10 дней. Размер штрафов варьируется от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Евгений Машаров, эти данные нужны ГИБДД для внесения нового адреса в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства. Как рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, эти данные нужны ГИБДД для внесения нового адреса в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства.

Ранее сообщалось о том, что один из омских водителей угодил под суд за четки в автомобиле. К несчастью для молодого человека, они содержали символику запрещенного экстремистского движения.