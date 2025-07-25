Омск-Информ
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·Спорт

Клуб по-прежнему рассчитывает на продление контракта.
«Авангард» сделал заявление насчет нападающего Майкла Маклауда, которого обвиняли в сексуальном насилии, но оправдали. Омский хоккейный клуб выразил желание продлить контракт.
– Рады за Майкла Маклауда, ждем его решения о продолжении карьеры и делаем все, чтобы Майк вернулся в Омск, – сообщает пресс-служба «Авангарда».
Напомним, «Авангард» подписал с Маклаудом контракт на год в прошлом сезоне. Во время второго раунда плей-офф легионер покинул команду для участия в судебных заседаниях. Вчера суд его оправдал, так же как других бывших игроков молодежной сборной, проходивших по делу.
Ранее сообщалось, что агенты хоккеистов планировали встретиться с руководством НХЛ, чтобы получить добро на дальнейшее выступление в НХЛ. Однако пока Национальная хоккейная лига решила провести собственное расследование.
1597Андрей Андреев
·Спорт

Клуб по-прежнему рассчитывает на продление контракта.
«Авангард» сделал заявление насчет нападающего Майкла Маклауда, которого обвиняли в сексуальном насилии, но оправдали. Омский хоккейный клуб выразил желание продлить контракт.
– Рады за Майкла Маклауда, ждем его решения о продолжении карьеры и делаем все, чтобы Майк вернулся в Омск, – сообщает пресс-служба «Авангарда».
Напомним, «Авангард» подписал с Маклаудом контракт на год в прошлом сезоне. Во время второго раунда плей-офф легионер покинул команду для участия в судебных заседаниях. Вчера суд его оправдал, так же как других бывших игроков молодежной сборной, проходивших по делу.
Ранее сообщалось, что агенты хоккеистов планировали встретиться с руководством НХЛ, чтобы получить добро на дальнейшее выступление в НХЛ. Однако пока Национальная хоккейная лига решила провести собственное расследование.
1597Андрей Андреев