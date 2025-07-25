Соглашение действует до середины августа.

Максимом Склокиным из системы пензенского «Дизеля», Омский хоккейный клуб «Авангард» заключил пробный контракт сроком до 15 августа с молодым нападающимиз системы пензенского «Дизеля», сообщает «ХоккейРу».

Максиму Склокину всего 17 лет. Свою хоккейную карьеру он строил исключительно в пензенском клубе. В минувшем сезоне, выступая за молодежную команду «Дизелист», Склокин забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 33 матчах. В команде «Дизель» из ВХЛ Максим провел 20 матчей, в которых сумел отличиться единственной заброшенной шайбой.

Отметим, что заключение пробного контракта позволяет оценить потенциал молодого игрока. Оплата труда в данном случае производится исходя из фактически отработанного времени и не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по желанию любой из сторон без предъявления оснований и выплат компенсаций.