Омск-Информ
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·Общество

Установка бронзового монумента запланирована на сегодня.

Памятник известному писателю Федору Достоевскому появится в Омске в День знаний – 1 сентября. Установка бронзового монумента запланирована на сегодня, 25 июля, на площади перед главным корпусом Омского государственного университета, но официальное мероприятие состоится месяцем позже.

Проект реализуется при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко и известного мецената Шамиля Шихмирзаева. Создателем монумента выступил скульптор Виталий Шевченко, член Союза художников России.

Напомним, что омичи узнали об установке памятника писателю необычно. Глава региона запустил в своем телеграм-канале интерактивный опрос.

Мария Филимонова
·Общество

Установка бронзового монумента запланирована на сегодня.

Памятник известному писателю Федору Достоевскому появится в Омске в День знаний – 1 сентября. Установка бронзового монумента запланирована на сегодня, 25 июля, на площади перед главным корпусом Омского государственного университета, но официальное мероприятие состоится месяцем позже.

Проект реализуется при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко и известного мецената Шамиля Шихмирзаева. Создателем монумента выступил скульптор Виталий Шевченко, член Союза художников России.

Напомним, что омичи узнали об установке памятника писателю необычно. Глава региона запустил в своем телеграм-канале интерактивный опрос.

Мария Филимонова