Губернатор Виталий Хоценко креативно сообщил о возведении монумента.
Начиная с первого месяца лета, территория возле главного корпуса Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского подверглась изменениям. Как сообщает портал Om1, представители вуза заявляли, что проводятся подготовительные работы для установки небольшой архитектурной конструкции, эскиз которой был утвержден Ученым советом университета еще в 2024 году. Подробности о проекте не уточнялись.
Сегодня, 6 июня, губернатор Виталий Хоценко обратился к гражданам в телеграм-канале, предложив поучаствовать в своеобразной викторине. Горожанам предоставлен шанс выяснить, какое сооружение планируется установить рядом с корпусом университета, путем голосования из четырех возможных вариантов: памятник студенту, памятник Достоевскому, памятник Пушкину, памятник ученому.
После попытки голосования вариант ответа «Памятник Достоевскому» выделяется зеленым цветом как правильный.
Напомним, что в Омске уже есть памятники Достоевскому. Один из них располагается на пересечении улиц Партизанская и Спартаковская около Воскресенского собора. Второй находится в Скверо-театральном сквере возле Академического театра драмы.