Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Олеся Кайль сохранила должность еще на год.
В минувшую среду губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра труда и социального развития Омской области. Этот пост еще год будет занимать Олеся Кайль.
Напомним, впервые Кайль стала замминистра в июле 2024 года. Ранее она возглавляла в минтруде департамент занятости населения.
Пост министра труда в регионе занимает Ирина Варнавская. В ее подчинении первый заместитель Александр Рыскалкин, а также два заместителя помимо Кайль – Наталья Шитова и Олег Проскурин.
Отметим, что вскоре в Омской области начнут судить бывшего министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Его обвиняют во взяточничестве. Его бывший заместитель Сергей Добрых также пойдет под суд, но за превышение должностных полномочий.
Андрей Андреев
·Политика

Олеся Кайль сохранила должность еще на год.
В минувшую среду губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра труда и социального развития Омской области. Этот пост еще год будет занимать Олеся Кайль.
Напомним, впервые Кайль стала замминистра в июле 2024 года. Ранее она возглавляла в минтруде департамент занятости населения.
Пост министра труда в регионе занимает Ирина Варнавская. В ее подчинении первый заместитель Александр Рыскалкин, а также два заместителя помимо Кайль – Наталья Шитова и Олег Проскурин.
Отметим, что вскоре в Омской области начнут судить бывшего министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Его обвиняют во взяточничестве. Его бывший заместитель Сергей Добрых также пойдет под суд, но за превышение должностных полномочий.
Андрей Андреев