Олеся Кайль сохранила должность еще на год.

В минувшую среду губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра труда и социального развития Омской области. Этот пост еще год будет занимать Олеся Кайль.

Напомним, впервые Кайль стала замминистра в июле 2024 года. Ранее она возглавляла в минтруде департамент занятости населения.

Пост министра труда в регионе занимает Ирина Варнавская. В ее подчинении первый заместитель Александр Рыскалкин, а также два заместителя помимо Кайль – Наталья Шитова и Олег Проскурин.