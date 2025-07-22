Его дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего первого заместителя минтруда Омской области Сергея Добрых и экс-директора Омского дома-интерната. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года они организовали покупку автомобиля Haval F7 в Омский дом-интернат за счет источников внебюджетного финансирования. На это потратили 3,3 млн рублей, хотя интернат нуждался в других вещах: в автобусе для перевозки постояльцев и в устранении нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований пожарной безопасности.

Новым автомобилем, более дорогостоящим, чем позволяет закон, пользовался Добрых. Авто ему понадобилось после ДТП в феврале 2024 года, в котором экс-чиновник пострадал.

Вину бывшие чиновники не признали. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.