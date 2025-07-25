Омск-Информ
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·Общество

Крупные сети временно перестанут их закупать.
Розничная сеть X5 Group объявила, что приостановила поставку товаров Mars в свои магазины – «Пятерочка» и «Перекресток». Речь идет о батончиках Mars, Twix, Snickers, конфетах M&M's, жевательной резинке Orbit и других продуктах.
Как сообщила пресс-служба компании, причина в завышенных закупочных ценах. Запасов продукции Mars хватит примерно на два месяца. Как сообщают «Ведомости», если договоренности по ценам не будут достигнуты, сладости заменят аналогами.
Отметим, что в Омске сейчас работает более 240 филиалов «Пятерочки» и 2 филиала «Перекрестка».
Андрей Андреев
·Общество

Крупные сети временно перестанут их закупать.
Розничная сеть X5 Group объявила, что приостановила поставку товаров Mars в свои магазины – «Пятерочка» и «Перекресток». Речь идет о батончиках Mars, Twix, Snickers, конфетах M&M's, жевательной резинке Orbit и других продуктах.
Как сообщила пресс-служба компании, причина в завышенных закупочных ценах. Запасов продукции Mars хватит примерно на два месяца. Как сообщают «Ведомости», если договоренности по ценам не будут достигнуты, сладости заменят аналогами.
Отметим, что в Омске сейчас работает более 240 филиалов «Пятерочки» и 2 филиала «Перекрестка».
Андрей Андреев