Неосторожность может привести к ишемии.

Ирина Тарасова рассказала, что не для всех людей мороженое в жару безопасно. Как сообщает « Врач-кардиолограссказала, что не для всех людей мороженое в жару безопасно. Как сообщает « Газета.Ru », то же касается холодной газировки, контрастного душа и прыжков в холодную воду.

– Сердечный приступ вполне может возникнуть под воздействием холода, – предупредила врач.

Дело в том, что резкий холод может вызвать спазм сосудов, питающих сердце, и, как следствие, ишемию. Поэтому, если сосуды изменены, например, атеросклерозом, нужно быть осторожнее.

– Это явление называется «вазоспастическая стенокардия». Спазм могут провоцировать не только холод, но и курение, прием энергетиков, стресс. Из-за гормональных колебаний, выброса адреналина, приступы вазоспастической стенокардии часто случаются в ранние утренние часы, – подчеркнула кардиолог.

По ее словам, в зоне риска – мужчины старше 40 лет, женщины в менопаузе, гипертоники, больные сахарным диабетом, люди с высоким холестерином, избыточным весом и курильщики. Также в зоне риска те, у кого были боли в груди или одышка, и те, чьи близкие перенесли инфаркт или инсульт.