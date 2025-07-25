Омск-Информ
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·Общество

В некоторых населенных пунктах возможны дожди.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура составит +23...+28 градусов. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске небольшой дождь может пройти ближе к вечеру. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.
Магнитных бурь не будет. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
Андрей Андреев
·Общество

В некоторых населенных пунктах возможны дожди.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура составит +23...+28 градусов. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске небольшой дождь может пройти ближе к вечеру. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.
Магнитных бурь не будет. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
Андрей Андреев