Такой материальный ущерб понесло ведомство в результате трагедии.
Министерство обороны России отсудило 25 млн рублей у фигуранта дела об обрушении казармы омского учебного центра ВДВ в 2015 году. Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Омска, Минобороны подало иск только на одного из фигурантов – бывшего сотрудника Спецстроя. Однако судья решил, что и остальные тоже понесут отвественность.
– Решением суда исковые требования были удовлетворены, с бывшего сотрудника Спецстроя взыскана сумма более 25 млн. руб., которая подлежит взысканию в солидарном порядке с остальными фигурантами уголовного дела, – сообщает пресс-служба суда.
При этом даже истечениее срока давности не освобождает от этих обязательств. Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу.
Напоним, при обрушении казарм погибли 24 солдата-срочника. Многие также получили травмы и стали инвалидами. Родственники погибших также взыскивали компенсации, но с Министерства обороны.
В 2022 году суд в Омске вынес приговор виновникам. Из 11 фигурантов дела 4-х освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.