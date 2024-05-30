Омск-Информ
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·Общество

Иск удовлетворили не полностью, женщина оценила свой моральный вред в сумму больше миллиона.
Куйбышевский районный суд рассмотрел и частично удовлетворил иск омички к Министерству обороны РФ, ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14», ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерство обороны РФ». В ее пользу взыскали компенсацию морального вреда – 1 млн рублей – за гибель сына при обрушении казарм.
Напомним, здание казармы в поселке Светлом обрушилось в 2015 году. Погибли 24 человека. Как сообщили в пресс-службе суда, виновных приговорили к наказаниям от пяти лет условно до десяти лет колонии строгого режима.
Ранее такую же компенсацию Ленинский суд присудил другой омичке.
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·Общество

Иск удовлетворили не полностью, женщина оценила свой моральный вред в сумму больше миллиона.
Куйбышевский районный суд рассмотрел и частично удовлетворил иск омички к Министерству обороны РФ, ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14», ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерство обороны РФ». В ее пользу взыскали компенсацию морального вреда – 1 млн рублей – за гибель сына при обрушении казарм.
Напомним, здание казармы в поселке Светлом обрушилось в 2015 году. Погибли 24 человека. Как сообщили в пресс-службе суда, виновных приговорили к наказаниям от пяти лет условно до десяти лет колонии строгого режима.
Ранее такую же компенсацию Ленинский суд присудил другой омичке.
1102