Молодого человека ищут в Знаменском районе.

Полиция объявил в розыск без вести пропавшего 17-летнего Сергея Крицкого. Подросток зарегистрирован в селе Знаменское на севере Омской области.

Вчера, 23 июля, Крицкий самовольно покинул реабилитационный центр, и до настоящего времени о его местонахождение ничего не известно, сообщает районная газета «Вперед».

Приметы: на вид 15–17 лет, рост 155–160 сантиметров, худощавое телосложение, европейские черты лица, волосы темно-русого оттенка, коротко подстриженные, брови прямые, особых примет нет.

Был одет в спортивный костюм темного цвета с молнией, темную бейсболку и салатовые шнурованные кроссовки. При побеге из центра не взял с собой личные вещи и документы.

Если у вы обладаете информацией о местонахождении Сергея Крицкого, просьба связаться с правоохранительными органами по адресу: село Знаменское, улица Тавлетова, дом 1, или позвонить по телефонам: 79-36-91, 21-0-02, 8-950-783-06-09, 8-951-403-56-90.