Омск-Информ
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·Происшествия

Ее будут судить за разглашение охраняемой законом информации за деньги.
В Омске завершилось расследование уголовного дела бывшего инспектора ГИБДД, которую обвиняют в получении крупной взятки. Как сообщает следственный комитет, инспектор получила 500 тыс. рублей от омички, а взамен предоставила той информацию о владельцах машин. Как сообщалось ранее, речь идет об информации о владельцах так называемых красивых номеров.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направили в суд. Инспектору грозит от 7 до 12 лет колонии и штраф. Имущество сотрудницы полиции стоимостью 5 млн рублей арестовали.
Отметим, что дело взяткодателя выделили в отдельное производство. Материалы также направили в суд для рассмотрения.
1111Андрей Андреев
·Происшествия

Ее будут судить за разглашение охраняемой законом информации за деньги.
В Омске завершилось расследование уголовного дела бывшего инспектора ГИБДД, которую обвиняют в получении крупной взятки. Как сообщает следственный комитет, инспектор получила 500 тыс. рублей от омички, а взамен предоставила той информацию о владельцах машин. Как сообщалось ранее, речь идет об информации о владельцах так называемых красивых номеров.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направили в суд. Инспектору грозит от 7 до 12 лет колонии и штраф. Имущество сотрудницы полиции стоимостью 5 млн рублей арестовали.
Отметим, что дело взяткодателя выделили в отдельное производство. Материалы также направили в суд для рассмотрения.
1111Андрей Андреев