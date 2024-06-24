Женщина на протяжении полутора лет получала деньги за передачу персональных данных о владельцах регистрационных знаков.
Сотрудница ГИБДД из Омска стала фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки. По версии следствия, с января 2021 года по июль 2022-го женщина торговала данными о владельцах транспортных средств. Речь идет о так называемых красивых номерах.
– Обладая доступом к персональным данным, получала данные о собственниках транспортных средств с конкретными государственными регистрационными знаками и в нарушение ст.ст. 5, 7 Федерального закона «О персональных данных» за взятку предоставляла их с целью последующей организации приобретения интересующих государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, – сообщили в Куйбышевском районном суде Омска.
Государственному инспектору БДД МОТНиРАС УГИБДД УМВД России по Омской области вменяют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а мужчине, которому она продавала данные, – п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Обоих заключили под стражу до 19 августа.