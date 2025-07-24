Ночью небо Краснодарского края было закрыто.

Рейс авиакомпании «Северный ветер» из Сочи в Омск задержан примерно на 6,5 часа. В данный момент идет регистрация на воздушное судно. Конец регистрации назначен на 13:45.

Вследствие позднего прибытия самолета также задерживается обратный рейс из Омска в Сочи. Первоначально вылет был назначен на 8:00, однако самолет отправится в 14:25, что приводит к задержке более 6 часов. Сейчас идет регистрация на борт. На борту ожидают более 280 пассажиров, из которых 11 – дети. Западно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением необходимых услуг.

В ночь накануне в Черном море была зафиксирована массовая атака беспилотников, сработала система противовоздушной обороны. Согласно информации минобороны, за ночь уничтожен 21 беспилотник над Черным морем, 11 – над Азовским морем и 7 – над Краснодарским краем.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о погибшей в Адлерском районе Сочи вследствие падения обломков беспилотника. Две женщины находились на улице в момент инцидента. Одна из них погибла, а другую доставили в больницу в тяжелом состоянии.