В Омске продолжает работу агротехническая выставка-ярмарка.

Вчера, 23 июля, в Омске в «Парке на Королева» открылась агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2025». В ней принял участие Омский ГАУ. Вуз представил на выставке свои научные достижения.

Экспозиция аграрного университета представлена несколькими стендами. На одной площадке школьники из агроклассов вместе с преподавателями вуза демонстрируют выращенную микрозелень, на другой площадке представлены тренажеры сельскохозяйственной техники.

Третья площадка знакомит гостей выставки с достижениями студентов университета. На четвертой площадке члены Летной школы представляют беспилотные авиационные системы, которые входят в «летный парк» ОмГАУ.

Пятая площадка демонстрирует научные достижения ученых университета: сорта яровой мягкой пшеницы, фиолетовый хлеб, российские аналоги заквасок, продукты для пожилых людей, пастила без сахара, красителей и ГМО, сухие молочные смеси, препараты для экологического животноводства.

Шестая площадка завершает экспозицию. Она посвящена поддержке участников СВО. Отметим, что «АгроОмск» продлится до 27 июля.