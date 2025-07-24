Диетологи объяснили, какие полезные ингредиенты помогут зарядиться энергией с утра.
Диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия рассказали, каким должен быть идеальный завтрак. Специалисты напомнили, утренний прием пищи должен снабжать организм всеми важными полезными компонентами, сообщает издание Hola.
Гарсия подчеркнула, что при желании включить в завтрак животный белок стоит отдавать предпочтение не ультраобработанным продуктам, а натуральному мясу. В качестве примера она назвала запеченную куриную или индюшиную грудку.
Андухар рекомендовал подавать мясо вместе с цельнозерновым хлебом на закваске, богатым клетчаткой, смазанным небольшим количеством оливкового масла. К такому блюду полезно добавить помидор - он не только придаст свежесть, но и обеспечит организм антиоксидантами. Медик также отметил важность включения в завтрак фруктов, насыщенных витаминами и минералами.
Завершить прием пищи эксперты советуют чашкой кофе с молоком или другим любимым напитком.