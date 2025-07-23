Их цена варьируется от 3,1 до 9,5 тыс. рублей.

Омичи почти не покупают билеты на концерт Надежды Кадышевой, которая выступит 26 сентября на «G-Drive Арене».

Выкуплены (или зарезервированы) в основном места в VIP-ложах и в зоне у сцены (по цене до 9,5 тыс. рублей). Невостребованными остаются самые дешевые билеты – на танцпол и в фан-зону (3,1 тыс. рублей).

Отметим, что за два дня до Кадышевой в Омске будет выступать Григорий Лепс. На этот концерт раскупили большую часть билетов. Отметим, что их стоимость доходит до 18 тыс. рублей.

Напомним, в этом году Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской знаменитостью. Ее гонорары за выступления достигают 20 млн рублей. Летом 2024 года песня «Плывет веночек» 65-летней звезды стала популярна в соцсетях.