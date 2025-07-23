Омск-Информ
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·Спорт

Одна часть команды тренируется в Омске, другая – томится в столице.

В эту субботу, 26 июля, футболисты омского «Иртыша» проведут первый домашний матч нового сезона. Подготовка к нему оказалась скомканной из-за транспортного коллапса в Москве: «речники» возвращались с выездного матча в Калуге (победа 2:1) и не смогли вылететь из аэропорта Шереметьево.  

– У нас небольшие трудности – в Шереметьеве наш рейс отменили, и мы застряли в Москве, – сообщает официальный паблик «Иртыша».

Часть команды все-таки улетела в Омск и сейчас тренируется в манеже спорткомплекса «Красная звезда». Вторая половина готовится к матчу в столице. Возвращения спортсменов ждут сегодня.

·Спорт

Одна часть команды тренируется в Омске, другая – томится в столице.

В эту субботу, 26 июля, футболисты омского «Иртыша» проведут первый домашний матч нового сезона. Подготовка к нему оказалась скомканной из-за транспортного коллапса в Москве: «речники» возвращались с выездного матча в Калуге (победа 2:1) и не смогли вылететь из аэропорта Шереметьево.  

– У нас небольшие трудности – в Шереметьеве наш рейс отменили, и мы застряли в Москве, – сообщает официальный паблик «Иртыша».

Часть команды все-таки улетела в Омск и сейчас тренируется в манеже спорткомплекса «Красная звезда». Вторая половина готовится к матчу в столице. Возвращения спортсменов ждут сегодня.