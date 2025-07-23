Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он инвестирует 48 млн рублей в расширение Inmart в Казахстане.
Онователь торговой сети «Торговый дом «Шкуренко» Виктор Шкуренко намерен расширить свою сеть супермаркетов Inmart в Казахстане. Бизнесмен инвестирует свыше 300 млн тенге (48 млн рублей) в развитие сети до конца года.
Сейчас компания управляет сетью из 68 точек продаж в крупных казахстанских городах, среди которых Павлодар, Кокшетау и Караганда. 
– В прошлом году мы открыли девять магазинов. В этом году – уже шесть. И еще планируем открыть минимум четыре магазина, – сообщил Шкуренко «РБК Омск».
Отмечается, что объем вложений в запуск каждой точки достигает примерно 77 млн тенге (12 млн рублей), не учитывая затраты на закупку товаров.
Ранее сообщалось, что Шкуренко вышел из состава Омского областного Союза предпринимателей. В комментарии «Омск-информу» бизнесмен назвал две причины такого решения.
Мария Филимонова
·Экономика/Бизнес

Он инвестирует 48 млн рублей в расширение Inmart в Казахстане.
Онователь торговой сети «Торговый дом «Шкуренко» Виктор Шкуренко намерен расширить свою сеть супермаркетов Inmart в Казахстане. Бизнесмен инвестирует свыше 300 млн тенге (48 млн рублей) в развитие сети до конца года.
Сейчас компания управляет сетью из 68 точек продаж в крупных казахстанских городах, среди которых Павлодар, Кокшетау и Караганда. 
– В прошлом году мы открыли девять магазинов. В этом году – уже шесть. И еще планируем открыть минимум четыре магазина, – сообщил Шкуренко «РБК Омск».
Отмечается, что объем вложений в запуск каждой точки достигает примерно 77 млн тенге (12 млн рублей), не учитывая затраты на закупку товаров.
Ранее сообщалось, что Шкуренко вышел из состава Омского областного Союза предпринимателей. В комментарии «Омск-информу» бизнесмен назвал две причины такого решения.
Мария Филимонова