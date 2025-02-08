Решение об уходе бизнесмен принял еще в конце прошлого года.

Известный омский ретейлер, руководитель торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко назвал «Омск-информу» причины своего ухода из Омского областного Союза предпринимателей. О выходе из профессионального бизнес-объединения, где он состоял долгие годы, бизнесмен объявил во время Сибирского форума-практикума в конце января.

– Даже если какие-то недопонимания или что-то подобное были, я не хочу об этом говорить. У меня было две причины. Первая причина в том, что я уже давно там не активничаю. Вторая причина в том, что для меня гражданское общество сейчас теряет свою ценность. Однако это было слегка спонтанное решение, которое я принял еще в декабре прошлого года, – сообщил Шкуренко.

По словам Шкуренко, от участия в Союзе предпринимателей он получил больше пользы, чем потратился на взносы.