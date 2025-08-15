Новое заведение расположилось в историческом здании на Красном проспекте.

Известный омский предприниматель Виктор Шкуренко сообщил о запуске винотеки и бара на главной прогулочной улице Новосибирска – Красном проспекте. Заведение расположено в старинном «Доме с часами», ранее там находилась кофейня сети Siberian Story. Сообщается, что неподалеку от винотеки будет функционировать и бар.

Винотека создана на базе кемеровской компании «Ива», которую Шкуренко приобрел в 2023 году вместе с партнером Дмитрием Шадриным. Это первая винотека под брендом Premium Wine в Новосибирске, ранее компания запускала только винотеки «Мир вкуса». В Новосибирске их сейчас три.

При этом открывать подобную винотеку в Омске Шкуренко не планирует.

Павел Грибов – омич переехавший в Новокузнецк, – – В Омске мы не планируем открывать винотеку с баром Premium Wine. В Новосибирске открыли, поскольку юридически и управленчески компания «Ива», которой владеет ТД Шкуренко, находится в Новокузнецке. У нас в Кемеровской области более 30 магазинов. Новосибирск находится близко с этим регионом, поэтому там и решили поэкспериментировать с новым форматом. К слову сказать, директором «Ива» является– омич переехавший в Новокузнецк, – цитирует Шкуренко портал «Новый Омск».